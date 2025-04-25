Ученые создали крупнейший в мире куриный наггетс, выращенный в лабораторных условиях

Команда ученых из Японии вырастила в лаборатории кусок куриного мяса размером 7 сантиметров в ширину и 2 сантиметра в толщину, используя инновационный биотехнологический инструмент. Согласно статье, опубликованной в журнале Trends in Biotechnology, этот кусок искусственной куриной мышцы весом около одной трети унции стал самым крупным на сегодняшний день образцом выращенного в лаборатории мяса.

Исследователи создали биореактор, способный имитировать работу кровеносной системы, используя 50 полых волокон, которые выполняют функцию вен. Эти волокна равномерно распределяют питательные вещества и кислород по ткани, обеспечивают жизнеспособность клеток и направляют их рост в нужных направлениях.

Биореактор снабжал ткань питательными веществами и кислородом через мелкие, точно размещенные полые волокна, применяя метод, который впервые обеспечил устойчивый рост клеток на сравнительно больших расстояниях внутри ткани. При этом выращенный кусок курицы не предназначался для употребления в пищу, и ученые его не дегустировали.