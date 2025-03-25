Загадка пирамиды у Мертвого моря: раскопки на ручье Зохар

В ходе раскопок, ведущихся в районе ручья Зохар в Иудейской пустыне были обнаружены руины постоялого двора и неизвестное сооружение пирамидальной формы. Находкам около 2200 лет, они датируются периодом, когда борьбу за обладание Землей Израиля вели египетские Птолемеи и сирийские Селевкиды. Археологи нашли фрагменты документов, написанных на папирусе, бронзовые монеты Антиоха Четвертого и египетских царей, оружие, деревянные инструменты, фрагменты тканей.

"Это одна из наиболее богатых и любопытных раскопок в Иудейской пустыне. Найденное нами сооружение огромно, его камни, каждый из которых весит сотни килограмм, обтесывались вручную. Уже на первой неделе работ волонтеры нашли фрагменты документов, бронзовую утварь, фрагменты мебели. Благодаря сухому климату пустыни они прекрасно сохранились. Интересно, что нам преподнесут предстоящие недели раскопок", – говорят руководители работ доктор Эйтан Кляйн и Амир Ганор.

Раскопки на ручье Зохар – часть крупного проекта, реализуемого Управлением древностей в Иудейской пустыне и направленного на спасение артефактов от "черных археологов". В проекте, имеющем национальное значение, участвуют также министерство наследия и гражданская администрация Иудеи и Самарии. За восемь лет исследована практически вся Иудейская пустыня, обнаружено 900 пещер, найдено множество артефактов – свитков, оружия, тканей, кладов с монетами.

"Эти раскопки меняют наше представление об истории места. В прошлом считалось, что строение возведено в эпоху Первого Храма, а мы установили, что оно относится к эллинистической эпохе. Его предназначение – возможно, это было укрепление, защищавшее торговый путь, по которому перевозили соль и природный асфальт, добывавшийся на Мертвом море. Неясно, чему был посвящен пирамидальный монумент – возможно, это гробница. Это интереснейшая загадка, и люди, участвующие в раскопках, ищут на нее ответ", – говорят археологи.