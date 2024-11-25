Шанхайский рейтинг: 11 факультетов израильских вузов вошли в ТОП-50 в своих категориях

Согласно опубликованному в конце минувшей недели Шанхайскому рейтинг факультетов вузов, 11 израильских факультетов вошли в 50 лучших в своих категориях.

Математический факультет Еврейского университета занял 14-е место в мире, такой же факультет Тель-Авивского университета – 45-й, а института Вейцмана – 46-й.

Среди факультетов журналистики и массовых коммуникаций факультет Еврейского университета занимает 14-е место в мире, а Хайфского университета – 28-е место в мире.

Химический факультет института Вейцмана – 30-й, а хайфского "Техниона" – 32-й.

Также в числе лучших в своих категориях – аэрокосмический факультет "Техниона" (40-й), факультет государственного управления Хайфского университета (41-е место), юридический факультет Еврейского университета (42-й), и факультет электронной инженерии "Техниона" (48-й).

Напомним, что Шанхайский рейтинг вузов за 2024 год был опубликован в августе этого года. В нем институт Вейцмана опустился на одну позицию и занимает 69-е место, Еврейский университет переместился с 86-й строки на 81-ю, обойдя тем самым "Технион", который опустился с 79-го места на 85-е.

Шанхайский индекс базируется на таких показателях, как количество сотрудников и выпускников, получивших Нобелевскую премию или медаль Филдса, количество публикаций в ведущих научных журналах, уровень цитируемости публикаций в других научных работах и т.д.