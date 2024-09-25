Отчет: израильский сектор высоких технологий сохраняет устойчивость после года войны

Управление по инновациям Израиля опубликовало годовой отчет о состоянии сектора высоких технологий в стране. В документе говорится, что экосистема сохраняет устойчивость на протяжении последних 12 месяцев, несмотря на войну с ХАМАСом в секторе Газы и с "Хизбаллой" в Ливане.

Также Израиль продолжает оставаться на третьем месте в мире по привлечению капитала в секторе высоких технологий, опережая Великобританию, Германию и Сингапур. Одной из тенденций, отмеченных в отчете, стало смещение инвестиций в пользу стартапов, которые находятся на поздних стадиях развития, и в пользу проектов в сфере кибербезопасности, где Израиль добился существенных успехов.

"У нас были худшие ожидания… [Но] это отражает тот факт, что основные свойства израильского технологического сектора хороши: предприниматели по-прежнему хороши; технологии, которые здесь разрабатываются, по-прежнему хороши; компании по-прежнему хороши", – говорит главный экономист Управления по инновациям Израиля Ассаф Ково в разговоре с NoCamels.

Инвесторы доверяют израильским компаниям, но управление рисками тоже играет для них важную роль, поэтому они вкладывают капитал в самые стабильные сферы. Именно с этим связан рост инвестиций в область кибербезопасности и в стартапы на поздних стадиях развития, объясняет Ково.

Однако, несмотря на позитивную статистику, существуют скрытые тенденции, которые могут вызывать беспокойство и требовать пристального внимания в будущем. Основную тревожность вызывает тенденция по поводу занятости в израильском секторе высоких технологий, который, хоть и не сокращается, но не демонстрирует признаков роста с 2022 года. Сегодня секторе работает около 400 тысяч человек, и за последние несколько лет это число увеличилось пропорционально с ростом населения страны примерно на 2%. Эти показатели ставят Израиль на один уровень с США по занятости в секторе высоких технологий, но при этом Израиль уступает наиболее развитым странам Европы.