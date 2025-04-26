Ученые создали жевательную резинку, которая борется с герпесом и гриппом

Ученые из Пенсильванского университета создали жевательную резинку на основе порошка из бобовых. Эксперименты показали, что содержащийся в ней белок эффективно нейтрализует два штамма вируса гриппа, а также вирусы простого герпеса типов 1 и 2. По мнению исследователей, такая жевательная резинка может стать простым и действенным способом предотвращения распространения этих инфекций.

Команда исследователей уже давно занимается разработкой противовирусной жевательной резинки. Несколько лет назад они создали жвачку на основе растительного сырья, способную эффективно захватывать вирус SARS-CoV-2 – возбудителя COVID-19 – в слюне человека. Их новое исследование опирается на тот же принцип, но использует другое растение – Lablab purpureus – бобы лаблаб, которые широко распространены и употребляются в пищу в тропических регионах, особенно в странах Африки к югу от Сахары.

Ранее было установлено, что бобы лаблаб содержат природный белок под названием Flt3 Receptor Interacting Lectin (FRIL), способный связываться с различными вирусами. В ходе экспериментов ученые инкубировали вирусы гриппа, а также вирусы простого герпеса типов 1 и 2 с FRIL и обнаружили, что белок способен нейтрализовать их при достаточно высокой концентрации. Чтобы проверить, сколько FRIL выделяется при жевании, исследователи использовали механическую модель рта. Результаты показали, что одной двухграммовой жевательной резинки с 40 миллиграммами порошка бобов достаточно, чтобы снизить вирусную нагрузку более чем на 95%.

Хотя исследования команды находятся на начальном этапе, ученые уже разработали жевательную резинку в соответствии с требованиями FDA к лекарственным препаратам – что является важным условием для всех средств, предназначенных для профилактики инфекций.

Исследователи надеются, что жевательная резинка станет новым эффективным способом профилактики передачи вирусов, распространяющихся через слюну, таких как грипп и герпес (HSV-1/2). Кроме того, они планируют протестировать корм для птиц с добавлением FRIL, чтобы выяснить, способен ли он предотвращать распространение птичьего гриппа среди домашней птицы.