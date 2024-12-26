Косатка, которая плавала с мертвым детенышем 17 дней, родила малыша

Косатка по имени Талекуа, которая шесть лет назад проплыла более 1500 километров с мертвым детенышем, очевидно, выражая скорбь, снова стала мамой.

Сотрудники центра исследований китов сообщили, что они смогли начать наблюдения за новым детенышем, дав ему буквенно-цифровое обозначение J61. Детеныш был впервые замечен 20 декабря, когда несколько дней плавал вместе со стаей J в районе залива Пьюджет-Саунд. Поначалу исследователи не могли точно установить его личность. Однако в понедельник они "уверенно" подтвердили, что его матерью является Талекуа.

Мама-косатка Талекуа стала международно известной в 2018 году, когда 17 дней носила на себе тело мертвого новорожденного косатенка, ученые предполагают, что она таким образом проявляла скорбь и не хотела прощаться с детенышем. Вместе с ним она преодолела 1600 километров.

Стая J – это одна из трех групп косаток, называемых "Южными резидентами". Согласно данным Orca Conservancy, общее число косаток в этих трех стаях составляет около 73 особей. Исследователи утверждают, что загрязнение воды является серьезной угрозой для популяции косаток. Токсины из промышленных химикатов не разлагаются, а накапливаются в пищевой цепочке, в итоге оставаясь в жире косаток. Детеныши подвержены угрозе через материнское молоко в первый год жизни. По этой причине ученые внимательно следят за животными и регистрируют каждую новую особь.