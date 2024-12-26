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Светильник с менорой: свидетельство еврейского присутствия в римском Иерусалиме

Иерусалим
Археология
время публикации: 26 декабря 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 09:57
Светильник с менорой: свидетельство еврейского присутствия в римском Иерусалиме
Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם
Светильник с менорой: свидетельство еврейского присутствия в римском Иерусалиме
Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם
Светильник с менорой: свидетельство еврейского присутствия в римском Иерусалиме
Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם
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Удивительный светильник конца периода римского владычества был обнаружен в ходе археологических раскопок, проводившихся Управлением древностей на Масличной горе в Иерусалиме.

Глиняная лампада, которой около 1700 лет, проливает свет на культуру евреев, живших в Эрец-Исраэль через два века после разрушения Второго Храма. Светильник, который сохранился полностью, – настоящее произведение искусства. На ней изображены менора, лопатка для благовоний и лулав – пальмовая ветвь.

"Эти символы указывают на связь еврейского населения с Храмом. У нас есть очень мало свидетельств о жизни евреев в Иерусалиме после подавления восстания Бар-Кохбы римским императором Адрианом в 135 году н.э. Лампада с Масличной горы – материальное свидетельство, рассказывающее о еврейском присутствии в Иерусалиме в III-IV веках н.э.", – говорит руководитель раскопок Михаил Чернин.

Напомним: после поражения восставших Иерусалим был разрушен и на его месте была возведена римская колония Элия Капитолина. Евреям было запрещено жить в городе.

По словам археолога Биньямина Сторчана, такие лампы называются "светильниками из Бейт-Натифа" по месту расположения развалин гончарного предприятия, обнаруженных около 90 лет назад в окрестностях Бейт-Шемеша. Носик лампады и ее стенки украшены геометрическим узором, а в центре – семисвечник на трех ножках.

"Это чрезвычайно редкая находка, нам известно всего лишь несколько подобных светильников, тем более – "светильников из Бейт-Нетифа". Выбор символики неслучаен. Он указывает на связь предметов повседневного обихода и духовного мира жителей Иерусалима. Возможно, светильник и был приобретен из-за храмовой символики", – отмечает ученый.

Сторчан рассказывает о технологии производства таких лампад. Использовалась изготовленная из известняка форма, в которой был высечен узор. Мягкая глина принимала заданную форму. Верхняя и нижняя части изготавливались отдельно, а затем соединялись. Эта технология позволяла производит искусно декорированную керамическую утварь.

"Менора стала еврейским символом еще в эпоху Второго Храма. После его разрушения она приобрела еще более важное значение, став частью еврейского наследия, коллективной памяти как в Эрец-Исраэль, так и в диаспоре. Возможно, зажигая светильник, они чувствовали, что и вправду зажигают менору", – добавляет археолог.

Находка будет впервые представлена широкой общественности в Национальном археологическом институте в дни праздника Ханука, установленного в память о чуде, происшедшем с храмовой менорой.

Наука и Хайтек
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