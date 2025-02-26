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Наука и Хайтек

Почему берега Эйлатского залива окрашиваются в розовый цвет

Экология
Эйлат
Израильские ученые
Красное море
время публикации: 26 февраля 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 13:30
Почему берега Эйлатского залива окрашиваются в розовый цвет
Yossi Zeliger/Flash90

Берега Эйлатского залива в марте и апреле последние два года неожиданно окрашивались розовым. Израильские ученые выяснили, что причиной такой окраски являются миллионы планктонных организмов.

Исследование, которые провели ученые Израильского океанографического центра совместно с Университетом Бен-Гурион показало, что эти розовые организмы являются планктонными ракообразными из отряда Amphipoda. Розовая окраска у некоторых амфипод обусловлена ​​наличием каротиноидных пигментов, которые они получают с пищей. Они служат важным источником пищи для рыб, морских птиц и даже китов. Их массовая гибель насторожила ученых.

Работа опубликована в журнале Ecology and Evolution.

Чтобы понять, почему миллионы рачков погибли одновременно, ученые, как настоящие детективы исключали одну версию за другой. Соавтор работы профессор Тамар Гай-Хаим говорит: "Многие амфиподы демонстрируют уникальную репродуктивную стратегию, при которой размножение происходит только один раз в жизни, после чего самки умирают, часто одновременно. Но наш анализ показал почти равное соотношение самцов и самок, что позволяет исключить такую причину".

Морские волны тепла – это короткие периоды, во время которых температура моря резко повышается. Такие волны могут привести к массовой гибели морских организмов. Так было в Эйлатском заливе летом 2017 года, когда температура моря поднялась более чем на 4°C менее чем за три дня. Но во время гибели амфипод исследователи не обнаружили аномальных колебаний температуры. Эту версию тоже пришлось отбросить.

Рабочую гипотезу ученые нашли не в море, а в библиотеке. Они нашли отчет о случае массовой гибели амфипод в марте 1977 года, когда берега залива тоже окрасились в розовый. Ученые связали это сообщение и свои наблюдения с сезонной гидродинамикой залива. В Эйлатском заливе случаются мощные круговороты, которые заставляют воду двигаться из глубины на поверхность. В северной части залива такие вихри наиболее сильны с ноября по апрель. Они создают скорость воды, которая может в 10 раз превышать скорость обычных поверхностных течений.

"Мы предполагаем, что амфиподы были захвачены таким водоворотом и вынесены на берег", – говорит профессор Гай-Хаим. Ученые нашли подтверждение этой гипотезы. Ученый говорит: "На Гавайях было зафиксировано массовое вымирание того же вида амфипод после образования подобного водоворота. В настоящее время это наша основная гипотеза, но необходимо лучше понять связь между динамикой течений и розовыми берегами Эйлатского залива и других экосистем". Можно ли будет и в этом году увидеть розовые берега Эйлата, ученые предсказать не берутся.

Наука и Хайтек
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