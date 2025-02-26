Израильский стартап Quantum Machines мобилизовал 170 млн долларов

Израильская стартап-компания Quantum Machines, действующая в сфере квантовых технологий, объявила об успешном завершении раунда мобилизации капитала.

Quantum Machines занимается созданием "обычной" аппаратно-программной системы, которая отвечает за управление квантовым компьютером.

Компания получила от инвесторов 170 миллионов долларов. При этом официально оценка стоимости компании не указывалась, однако оценивается в районе 800 миллионов долларов.

В общей сложности с момента своего создания в 2018 году компания, основанная тремя физиками, мобилизовала 280 миллионов долларов.