Мыши оказывают "экстренную помощь" потерявшим сознание сородичам

Мыши пытаются привести в чувства партнера в бессознательном состоянии, царапая и осторожно кусая его морду. Животные также пытаются вытащить язык сородича, чтобы "очистить" его дыхательные пути.

Исследователи Университета Южной Калифорнии наблюдали, как здоровые мыши пытались "реанимировать" своих сородичей, которые находились под действием анестезии. Сначала животные просто обнюхивали бессознательных партнеров, а потом начали активно за ними ухаживать. Мыши облизывали глаза сородича и царапали его, а 50% наблюдений показали, что животные начинали выполнять маневры по вытаскиванию языка бессознательных мышей, почти идентичные "очищению дыхательных путей" – первому этапу сердечно-легочной реанимации у человека.

Во второй части эксперимента ученые вставляли в рот мышам нетоксичные пластиковые шарики и наблюдали, как в 80% случаев сопровождающая мышь удаляла шарик. Кроме того, исследователи заметили изменения в поведении, связанным с заботой или вниманием. Животные прекращали заботиться о сородичах, как только те снова становились активными.

Еще один удивительный момент, который отметили исследователи – это то, что мыши тратили больше времени на общение с партнерами, которых они знали лучше.