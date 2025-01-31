Ученые используют генную инженерию для создания мышей с "двумя отцами"

Китайским ученым удалось создать лабораторных мышей от двух самцов. Животные смогли дожить до взрослого возраста, хотя и с серьезными отклонениями в развитии.

Исследователи a href="https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(25)00005-0" target="_blank">создали 1081 эмбрион, из которых около 12% дожили до рождения, в итоге появилось 84 самца и 50 самок. Более половины из них не дожили до зрелого возраста. Все выжившие до взрослого состояния имели проблемы с развитием, а их продолжительность жизни была сокращена, и они оказались бесплодными. Мыши, родившиеся от двух отцов, показывали аномалии в развитии, включая деформации черепа и морды, при которых соотношение ширины и длины было больше, чем у обычных мышей. Также они испытывали трудности с сосанием.

Исследователи нашли способ существенно уменьшить дефекты путем инактивации определенного гена развития. Тем не менее, мыши по-прежнему проявляли аномалии в поведении.

Чжи-кунь Ли, биолог развития из Китайской академии наук и первый автор исследования, отметил, что эксперимент является важным достижением в области генной инженерии млекопитающих. Он добавил, что метод, использованный в исследовании, улучшил плюрипотентность – способность эмбриональных стволовых клеток развиваться в различные типы клеток, что, по его словам, имеет ключевое значение для регенеративной медицины.

"Для видов, находящихся под угрозой исчезновения, этот метод может стать потенциальным способом получения потомства через однополое размножение без необходимости в сложных процессах дифференциации стволовых клеток", – добавил он.