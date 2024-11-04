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Наука и Хайтек

Крысы могут использоваться для обнаружения диких животных, провозимых контрабандой

время публикации: 04 ноября 2024 г., 13:46 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 13:46
Крысы могут использоваться для обнаружения диких животных, провозимых контрабандой
Wikipedia.org. Фото: Reg Mckenna

Африканские сумчатые крысы уже много лет используются для обнаружения взрывчатых веществ, но новое научное исследование показало, что они также успешны в поисках диких животных и их фрагментов, перевозимых контрабандой.

Шестнадцать крыс были обучены распознавать запах нелегальных частей животных, таких как бивни слона, рога носорога и чешую панголина, внутри транспортных контейнеров. Крысам удавалось находить части животных, даже если они были спрятаны среди других предметов, издающих сильный запах, которые часто используют контрабандисты для перевозки незаконных товаров.

Исследование, которое проводилось голландским фондом APOPO, показало, что африканские сумчатые крысы могут научиться носить специальный жилет и активировать электронный микропереключатель, чтобы дистанционно сообщать об обнаружении дикого животного.

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