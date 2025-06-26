Удар по больнице "Сорока" отбросил исследования на годы и нанес ущерб всей израильской науке

Израильские ученые рассказали об ущербе, нанесенном войной с Ираном научным исследованиям, и оценили возможные стратегии защиты невосполнимых биообразцов.

Профессор Университета Бен-Гуриона Эхуд Охана узнал об ударе по больнице "Сорока" из новостей. Он понял, что поврежден корпус, в котором находится его лаборатория, где ведутся исследования рака и диабета.

Когда через несколько часов Охана добрался до больницы, то смог оценить разрушения. Он рассказал "Глобс": "Когда я добрался туда, я увидел, что ракета пробила два этажа и застряла в потолке моей лаборатории… Мы вошли в касках, в сопровождении сотрудников Командования тыла, открыли холодильники и попытались спасти, что могли. Образцы пострадали от взрывной волны и от того, что электроснабжение было на несколько часов отключено. Ракета разбила несколько холодильников, которые содержали все исследования моей лаборатории. Мы перенесли образцы и приборы в другие лаборатории и попытались понять, что уцелело. Сначала я был оптимистичен, но за последние два дня выяснилось, что почти все, что мы пытались восстановить, не работает".

Профессор Охана ведет исследования в новой области науки: метаболической межклеточной коммуникации. Его работа важна для лечения рака, диабета и болезни печени. Он поясняет: "Клетки тела общаются посредством метаболитов, веществ, которые до сих пор были известны только как производители энергии или как строительные блоки клеток. Мы исследуем механизмы на поверхности клеток, которые умеют физически реагировать на метаболиты. Мы постепенно понимаем, как дефекты в этих механизмах приводят к болезням".

Материалы, используемые в лаборатории, разработаны специально для этих исследований. Охана говорит: "У нас есть ДНК, которая служит для исследования этих механизмов, мы разрабатывали ее в течение 10-11 лет, и она, вероятно, погибла. Нет, десятилетие для ее восстановления не потребуется, но два года – это определенно разумная оценка".

Исследования, которые ведет лаборатория, уже приблизились к той стадии, когда пора публиковать и патентовать результаты. По одному из исследований ученые уже опубликовали статью и подали заявку на международный патент. После подачи заявки есть ровно год, чтобы предоставить все материалы патентным экспертам. Что теперь будет – неясно, образцы или пострадали, или погибли. Другой патент находится на более ранней стадии и отсчет времени еще не начался, но теперь неясно, можно ли его вообще подавать.

Охана говорит: "Мы только что получили грант от американского фонда и обязались достичь определенных результатов в течение двух лет. В данный момент мы не можем выполнить их условия, и неясно, что будет дальше, но по крайней мере что касается этой работы, образцы сохранились у моих партнеров по исследованиям в больнице "Шаарей Цедек"".

Ущерб Институту Вейцмана и лабораториям "Сороки" поднимает вопросы о том, как сохранить биообразцы в стране, подвергающейся атакам. Израильские индустрии хайтека и биомедицины всегда гарантировали поставку в срок "что бы ни случилось". Теперь зарубежные исследователи и коммерческие компании начинают сомневаться в целесообразности сотрудничества с израильскими научными учреждениями из-за проблем с защищенностью биообразцов и лабораторий.

"Глобс" опросил израильских ученых, какие меры защиты они предпринимали во время войны и какие намерены предпринимать в будущем.

Ярден Нево, заместитель директора "Сороки" говорит: "Мы сейчас строим защищенное исследовательское здание. Здание, которое пострадало, в любом случае было старым, мы не будем его восстанавливать. Построим новое, более защищенное".

Профессор Дрор Харец из медицинского центра "Шиба" в первый день войны начал вести таблицу всех образцов, которые нуждаются в защите. Харец говорит: "Мы расставили их по приоритетам и постепенно спустили вниз. Теперь мы сядем писать процедуру, которая будет включать разделение образцов между несколькими местами и хранение части образцов и оборудования под землей".

Распределение образцов по сети больниц и научных центров, это действительно хорошая подстраховка, но нужно отметить, что создание резервных хранилищ и их поддержание в актуальном состоянии – это большие накладные расходы.

Защита стоит денег. В Университете Бар-Илана, например, пришли к выводу, что строительство защищенных лабораторий пока невозможно, на это нет бюджетных средств.