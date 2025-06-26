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Наука и Хайтек

Институт Вейцмана, пострадавший от иранской ракеты, обратился к краудфандингу

время публикации: 26 июня 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 22:58
Институт Вейцмана, пострадавший от иранской ракеты, обратился к краудфандингу
AP Photo/Maya Alleruzzo

Получение пожертвований в малых суммах от своих выпускников – обычная практика для многих вузов, однако институт Вейцмана до сих пор не предоставлял такой возможности.

Иранская ракета, разрушившая три здания института и уничтожившая уникальные биологические материалы и лаборатории, изменила ситуацию.

По оценке руководства института, восстановление материального ущерба потребует около 2 миллиардов шекелей. Поэтому помимо обращения к крупным филантропическим организациям, институт запустил на сайте Объединения друзей института краудфандинг, принимая пожертвования от всех желающих без ограничения суммы.

Университет имени Бен-Гуриона, чьи медицинские лаборатории также пострадали от ракетного обстрела больницы "Сорока", тоже запустил краудфандинг.

Наука и Хайтек
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