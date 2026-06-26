Домашние кошки отражают закономерности старения человеческого мозга

Домашние кошки стареют гораздо больше похоже на людей, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие более 3,7 тысячи наблюдений, включая МРТ-сканы мозга, данные о состоянии здоровья и биологические показатели животных разных возрастов. Исследование показало, что с возрастом мозг кошек уменьшается в объеме и претерпевает изменения, очень похожие на те, что происходят в человеческом мозге.

Исследователи сравнили домашних кошек, животных из питомников и представителей диких видов, содержащихся в зоопарках. Оказалось, что возрастные изменения мозга особенно заметны у домашних питомцев, которые живут достаточно долго, чтобы достичь стадии старения, сопоставимой с преклонным возрастом человека. По оценкам авторов работы, 15-летняя кошка примерно соответствует человеку в возрасте около 80 лет.

Ученые считают, что кошки могут стать ценным естественным объектом для изучения процессов старения и возрастных заболеваний мозга. В отличие от многих лабораторных животных, они живут достаточно долго и демонстрируют схожие с человеком изменения нервной системы. Это позволит лучше понять механизмы когнитивного снижения и, возможно, поможет в разработке новых методов борьбы с возрастными нарушениями как у людей, так и у самих животных.