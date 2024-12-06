После долгих исследований ученые выявили ген, который отвечает за рыжую окраску кошек

После 60 лет исследований ученые обнаружили, что результатом рыжего окраса у кошек является отсутствие сегмента ДНК в геноме, который не кодирует белок.

Ученые из Стэнфордского Университета выяснили, что клетки кожи кошек с рыжей шерстью вырабатывают в 13 раз больше РНК гена Arhgap36, чем клетки кошек другого окраса. Ожидая, что в белок-кодирующей части этого гена произошла мутация, исследователи были удивлены, обнаружив, что в предшествующей ее области имеется делеция – удаление фрагмента ДНК размером 5 килобаз. Эта делеция была обнаружена у всех рыжих кошек, входивших в исследуемую выборку из 188 животных, среди которых было 145 рыжих, 6 трехцветных и 37 не рыжих.

Одним из ожидаемых открытий стало то, что этот мутировавший ген расположен на X-хромосоме кошек. Это объясняет, почему рыжая шерсть проявляется по-разному у самцов и самок: большинство рыжих кошек – самцы, а у самок часто встречаются пятна рыжей шерсти в сочетании с другими цветами.

Несмотря на то, что в интернете рыжие коты имеют репутацию не самых умных представителей своего вида, никакой научной связи между их порой "странным" поведением и цветом шерсти нет. Ген Arhgap36 вызывает проблемы развития у других животных, когда он функционирует слишком много или слишком мало. Но у рыжих кошек ген сверхэкспрессируется только в развивающихся и зрелых пигментных клетках, называемых меланоцитами.