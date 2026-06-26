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Наука и Хайтек

Ученые разработали "электронный нос" может определить, когда еда испортилась

Исследования
Технологии
время публикации: 26 июня 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 11:59
Ученые разработали "электронный нос" может определить, когда еда испортилась
Wikipedia.org. Фото: Genia Brodsky and Noam Sobel (The Weizmann Institute)

Ученые разработали миниатюрный электронный "нос", способный определять признаки порчи продуктов раньше, чем это может сделать человек. Устройство анализирует мельчайшие следы газов, выделяемых пищей в процессе разложения, и распознает характерные химические сигналы, связанные с ухудшением качества продуктов.

Новая технология представляет собой микрочип с набором чувствительных датчиков, которые работают по принципу человеческого обоняния. Система не только выявляет испорченное мясо, фрукты и другие продукты, но также может обнаруживать некоторые пищевые аллергены. Полученные данные обрабатываются алгоритмами машинного обучения, что позволяет устройству различать разные типы запахов и повышать точность анализа.

Исследователи считают, что такие датчики могут найти применение в пищевой промышленности, магазинах и домашних холодильниках. Технология поможет быстрее выявлять продукты, ставшие опасными для употребления, снизить количество пищевых отравлений и уменьшить объемы выбрасываемой еды.

Наука и Хайтек
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