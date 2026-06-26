Ученые выяснили, что тираннозавру потребовалось 40 лет, чтобы достичь полного размера

Скрытые кольца роста в костях указывают, что тираннозавры росли до 40 лет, а некоторые их окаменелости могут принадлежать другим видам динозавров. Новое исследование поставило под сомнение прежние представления о развитии тираннозавра рекса. Если раньше считалось, что этот хищник достигал максимальных размеров примерно к 25 годам, то теперь ученые предполагают, что его рост продолжался почти до 40 лет. За это время животное могло вырастать до массы около восьми тонн.

К такому выводу исследователи пришли после анализа 17 окаменелостей тираннозавров разного возраста. Для определения возраста использовались годичные кольца в костях, похожие на кольца на древесных стволах. С помощью современных методов освещения ученым удалось обнаружить ранее незаметные следы роста и создать наиболее подробную на сегодняшний день модель развития тираннозавра.

Результаты показали, что динозавр рос значительно дольше, чем предполагалось ранее. По мнению авторов работы, продолжительный период взросления мог позволять молодым особям занимать разные экологические ниши и постепенно переходить к роли крупнейших хищников своего времени.

Исследование также подняло вопрос о классификации некоторых известных окаменелостей. Анализ показал, что останки, известные под прозвищами "Джейн" и "Пити", отличаются по характеру роста от других образцов. Это может указывать на то, что они принадлежали не тираннозаврам, а другим близкородственным видам, хотя окончательного ответа пока нет.

Авторы отмечают, что для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные исследования, однако новые данные уже меняют представления о том, как рос и развивался один из самых знаменитых динозавров в истории Земли.