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Наука и Хайтек

Чем больше деревьев, тем меньше птиц, исследование

Исследования
Животные
время публикации: 26 июня 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 16:21
Чем больше деревьев, тем меньше птиц, исследование
AP Photo/Michael Probst

Посадка деревьев вдоль сельскохозяйственных полей считается полезной мерой для сохранения природы, однако новое исследование показало, что такие насаждения могут приносить пользу далеко не всем видам птиц. Ученые изучили сельскохозяйственные угодья вокруг озера Кахокугата в Японии и выяснили, что лесополосы помогают птицам, предпочитающим кустарники и края лесов, но одновременно ухудшают условия для обитателей открытых лугов и водно-болотных угодий. Во время наблюдений исследователи обнаружили, что численность луговых птиц рядом с лесополосами была более чем на 70% ниже, чем на открытых участках. По мнению авторов работы, даже узкие ряды деревьев способны существенно менять состав местных сообществ птиц.

Ученые объясняют это тем, что лесополосы создают дополнительные укрытия для некоторых видов, но одновременно уменьшают площадь открытых пространств, необходимых другим птицам для кормления и гнездования. Кроме того, такие посадки могут способствовать появлению большего на числа хищников.

Авторы подчеркивают, что деревья сами по себе не являются ни однозначным благом, ни проблемой. Важнее учитывать, где именно их высаживают и как они вписываются в ландшафт. По их мнению, программы по сохранению биоразнообразия должны учитывать потребности разных видов и стремиться к балансу между открытыми территориями и древесной растительностью.

Наука и Хайтек
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