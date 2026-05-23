В Таиланде по останкам обнаружен новый вид гигантского динозавра

Находка костей на берегу пруда в Таиланде привела ученых к открытию нового вида гигантского динозавра. Это животное отличалось огромными размерами, длинной шеей и хвостом и питалось растительностью. Новый вид получил название Nagatitan chaiyaphumensis. Его описали исследователи из Таиланда и Лондона, отметив, что это крупнейший динозавр, когда-либо найденный в Юго-Восточной Азии.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, динозавр весил около 27 тонн и достигал примерно 27 метров в длину. Для сравнения, крупный тираннозавр был значительно меньше – около 12 метров длиной и весил максимум до 15 тысяч фунтов. Нагатитан относился к группе зауроподов – крупнейших сухопутных животных в истории Земли. К этой группе также относятся диплодоки и бронтозавры. Эти динозавры были травоядными, имели массивное тело, длинную шею и мощные конечности. Особое внимание ученых привлекла плечевая кость длиной почти 1,8 метра. Именно такие окаменелости – кости ног, позвоночника, ребер и таза – местный житель заметил в 2016 году на берегу общественного пруда на северо-востоке Таиланда во время засухи, когда уровень воды снизился.

Раскопки продолжались с 2016 по 2019 год, а затем возобновились в 2024-м. Исследователи из University College London, тайского Департамента минеральных ресурсов, Университета Махасаракам и Технологического университета Суранари провели 3D-сканирование останков и пришли к выводу, что перед ними ранее неизвестный вид динозавра. Название "Нагатитан" связано с мифическим змеем нагой из фольклора Южной и Юго-Восточной Азии. Ученые объяснили, что наги традиционно ассоциируются с водой, поэтому такое имя хорошо подошло динозавру, найденному возле пруда. Слово "титан" подчеркивает его гигантские размеры, а "chaiyaphumensis" указывает на провинцию Чайяпхум, где были обнаружены останки.

По оценкам специалистов, Нагатитан жил примерно 120-100 миллионов лет назад, в конце раннего мелового периода. Тогда территория современного Таиланда представляла собой жаркую и засушливую местность с извилистыми речными системами, где обитали пресноводные рыбы, акулы, крокодилы и черепахи. Рядом с Нагатитаном жили и другие динозавры – травоядные, напоминавшие игуанодонов, а также ранние родственники трицератопсов. Один из авторов исследования отметил, что Таиланд, вероятно, обладает самым богатым разнообразием ископаемых динозавров в Азии. Это связано с мощными слоями мезозойских осадочных пород, которые лучше сохраняют древние кости благодаря меньшему воздействию растительности и дождей.