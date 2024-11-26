Как политические взгляды влияют на выбор шоколада. Шведское исследование

Исследование показало, что мы дистанцируемся от продуктов, если они нравятся людям, чьи политические взгляды нам неприятны.

В Университете Линчепинга в Швеции провели четыре исследования, в ходе которых ученые пытались понять, как меняется восприятие продуктов, если они начинают ассоциироваться с личностями или группами, придерживающихся определенных политических взглядов.

В первом исследовании участникам показали фотографии людей со скрытыми лицами в официальных костюмах. После предложили оценить дизайн и цвет одежды, а также спросили, хотели бы участники ее купить. Во второй части исследования участники оценивали ту же одежду, но на этот раз лица на фотографии были открыты. Люди на фото оказались известными шведскими политиками. Результаты второго этапа явно изменились. Одежда, которую демонстрировал политик, который не нравился участникам, стала чаще восприниматься как менее стильная по сравнению с первой оценкой.

Второй эксперимент был связан с выбором шоколада. Участники оценили восемь брендов шоколада и указали свои политические взгляды, а затем их разделили на две группы. Первой группе сообщили, что определенный вид шоколада предпочитают их политические оппоненты. Второй группе, напротив, сказали, какой шоколад нравится сторонникам их позиции. После этого участники снова оценили шоколад. Результаты показали, что бренд, связанный с предпочтениями политических оппонентов, стал восприниматься хуже.

Следующие исследования были связаны с пожертвованием денег в благотворительные организации и продуктами в магазинах. Эксперименты только усилили результаты предыдущих исследований. Участники выбирали чаще те организации и продукты, которые были связаны с политиками, близких их взглядам, и дистанцировались от тех, которые касались их оппонентов.

Исследователи считают, что такие действия продиктованы подсознательным стремлением сохранять устойчивый образ себя. Участники не догадывались, что данные пилотного исследования показали: независимо от политических взглядов, изначально им примерно одинаково нравились одни и те же сорта шоколада и благотворительные организации.