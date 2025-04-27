"Адский муравей", найденный в Бразилии, является старейшим из когда-либо найденных

Муравей существовал 113 миллионов лет назад, во времена динозавров, и обладал уникальным способом охоты на свою добычу, задолго до того, как были обнаружены другие муравьи. Исследователь из Музея зоологии Университета Сан-Паулу сообщил, что он обнаружил этот "необычный" образец в сентябре 2024 года, проводя исследование окаменелостей в коллекции музея.

Недавно описанное вымершее насекомое, сохранившееся в известняке, относится к так называемым адским муравьям из подсемейства Haidomyrmecinae, которые жили в меловом периоде между 66 и 45 миллионами лет назад и не имеют связи с современными муравьями. По данным исследования, опубликованного в журнале Current Biology, ископаемый вид был назван Vulcanidris cratensis. Этот муравей обладал челюстями, напоминающими косы, которые, вероятно, использовал для прокалывания своей добычи.

Нахождение насекомых, сохранившихся в камне, – редкость. Другие адские муравьи мелового периода были обнаружены в янтаре во Франции и Мьянме, но их возраст составляет около 99 миллионов лет. Тот факт, что адский муравей существовал на территории современной Бразилии, указывает на то, что муравьи уже были широко распространены по Земле на ранних этапах своей эволюции, как отмечают авторы исследования. Это открытие помогает лучше понять, как муравьи эволюционировали в начале мелового периода, в период значительных изменений. Оно также предоставляет информацию о необычных особенностях муравьев того времени, многие из которых не пережили массовое вымирание, завершившее эру динозавров, как отмечают исследователи.

Исследование отмечает, что на сегодняшний день муравьи являются одной из самых заметных и многочисленных групп насекомых, обитающих на всех континентах, кроме Антарктиды. Тем не менее, муравьи не всегда занимали доминирующее положение. Они начали эволюционировать в конце юрского и начале мелового периода, примерно 145 миллионов лет назад, когда их предки отделились от той же группы, которая впоследствии дала начало осам и пчелам. По данным исследования, только после того, как 66 миллионов лет назад удар астероида привел к вымиранию динозавров и других видов, муравьи стали самыми распространенными насекомыми, встречающимися в палеонтологических находках.