Израильские генетики открыли секрет аромата петуний и научились его регулировать

Ученые Еврейского университета Иерусалима нашли ген, который играет решающую роль в регулировании аромата петуний. Это делает возможным искусственную настройку аромата.

Работа опубликована в журнале The Plant Cell.

Ученые показали, что главную роль в создании аромата играет ген PhDEF. Хорошо известно, что он отвечает за формирование лепестков. Теперь ученые показали, на поздних стадиях развития цветка ген расширяет свою "специализацию" и отвечает не только за лепестки, но и за аромат. Используя генетический анализ и вирусно-индуцированное подавление генов, ученые показали, что подавление PhDEF резко ослабляет аромат.

"Наши результаты показывают, что PhDEF отвечает не только за идентичность лепестков, но и за производство ароматических соединений, – говорит соавтор работы профессор Александр Вайнштейн. – Петуния в результате эволюции развила интегрированный регуляторный механизм для привлечения опылителей – и красотой цветка, и его запахом".

Подавление PhDEF привело к заметному снижению производства основных ароматических соединений. Но несмотря на ослабление аромата, подавление PhDEF не изменило морфологию лепестков. Петунии можно генномодифицировать так, что они останутся такими же красивыми, но изменят аромат.

Результаты открывают возможности для усиления цветочного аромата у коммерческих сортов цветов или изменения профилей аромата для сельскохозяйственных культур, которые зависят от опыления. Понимание регуляторных функций PhDEF поможет усилиям биоинженерии по оптимизации аромата цветов, это найдет применение как в садоводстве, так и в парфюмерной промышленности.