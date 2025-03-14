Ученые обнаружили, что киты переносят питательные вещества на тысячи километров в своей моче

Киты транспортируют питательные вещества на тысячи миль – через свою мочу – от Аляски до Гавайев, играя важную роль в поддержании здоровья тропических экосистем и рыб.

Киты имеют ключевое значение для здоровья океанов. Когда они испражняются, то переносят тонны питательных веществ с глубины на поверхность. Новое исследование, проведенное при поддержке Университета Вермонта, показывает, что киты переносят значительные объемы питательных веществ на большие расстояния через океанские бассейны, перемещая их из богатых холодных вод к теплым прибрежным регионам вблизи экватора. Основная часть этих питательных веществ переносится через мочу, однако сброшенная кожа, трупы и плаценты также вносят свой вклад в этот процесс.

Исследователи подсчитали, что большие киты, такие как гладкие, серые и горбатые, ежегодно переносят около 4000 тонн азота в прибрежные районы с низким содержанием питательных веществ в тропиках и субтропиках. Кроме того, они доставляют более 45 тысяч тонн биомассы. До начала китобойного промысла, который сильно сократил популяции китов, эти "поставки" могли быть в три раза выше.

Ученые установили, что тысячи горбатых китов мигрируют из обширных кормовых районов в заливе Аляска в более ограниченную территорию на Гавайях, где они размножаются. В Национальном морском заповеднике горбатых китов Гавайских островов поступление питательных веществ – таких как моча, кожа, трупы и фекалии – от китов в два раза превышает количество, которое переносится местными физическими процессами.

Усатые киты совершают миграции на тысячи миль к своим зимним размножающимся зонам в тропиках, не питаясь в это время. Например, серые киты проходят почти 11 тысяч километров между своими кормовыми территориями у берегов России и местами размножения вдоль Нижней Калифорнии. Горбатые киты в Южном полушарии мигрируют более чем на 8 тысяч километров от кормовых зон у берегов Антарктиды до районов спаривания у побережья Коста-Рики, теряя около 90 килограмм массы ежедневно, при этом выделяя большое количество богатой азотом мочевины.