Вороны способны оценивать вероятность событий и количественно воспринимать пустоту

Вороны способны оценивать вероятность событий даже тогда, когда не видят всей картины целиком. К такому выводу пришли ученые, изучавшие когнитивные способности этих птиц.

В ходе экспериментов ворон обучили связывать различные визуальные сигналы с определенной вероятностью получения награды. Позже птицам предлагали сделать выбор между несколькими вариантами, и они последовательно отдавали предпочтение тому, который с большей вероятностью приносил лакомство.

Исследователи также обнаружили, что вороны воспринимают отсутствие объектов как самостоятельную числовую величину. Когда птицам показывали пустой набор вместо определенного количества предметов, они относились к нему как к части числового ряда, фактически понимая концепцию "нуля".

По словам ученых, результаты свидетельствуют о том, что вороны способны извлекать статистические закономерности из опыта и использовать их для принятия решений в условиях неопределенности. Такие способности долгое время считались характерными преимущественно для человека и требующими сложного мышления. Авторы работы отмечают, что изучение математических и вероятностных навыков у животных помогает лучше понять происхождение человеческого интеллекта и механизмы обработки информации в мозге.