Гены и привычки сна совместно влияют на риск развития болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что вероятность развития болезни Альцгеймера зависит от сочетания генетических факторов и качества сна. Новое исследование показало, что влияние наследственности на здоровье мозга может усиливаться или ослабляться в зависимости от того, насколько хорошо человек спит.

Для работы исследователи использовали данные крупного долгосрочного проекта, в котором отслеживались состояние здоровья, генетические особенности и привычки сна участников. Анализ показал, что люди с высоким генетическим риском болезни Альцгеймера чаще сталкивались с признаками ухудшения когнитивных функций, если регулярно испытывали проблемы со сном. В то же время у людей с аналогичной генетической предрасположенностью, но хорошим качеством сна, риск был заметно ниже.

Особое внимание ученые уделили полигенному риску – совокупному влиянию множества генов, связанных с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что нарушения сна могут усиливать воздействие этих генетических факторов, тогда как полноценный ночной отдых способен частично компенсировать их негативный эффект. Это говорит о том, что наследственность не является единственным определяющим фактором и что образ жизни может играть важную роль в сохранении здоровья мозга.

Исследователи также напомнили, что во время сна активизируется система очистки мозга, которая помогает удалять продукты обмена веществ и белки, связанные с нейродегенеративными заболеваниями. Нарушение этого процесса может способствовать накоплению амилоидных бляшек и других патологических изменений, характерных для болезни Альцгеймера.

Авторы подчеркивают, что результаты исследования открывают новые возможности для профилактики деменции. Поскольку качество сна можно улучшить с помощью изменения образа жизни и медицинской помощи, этот фактор может стать важным для снижения риска болезни Альцгеймера, особенно среди людей с повышенной генетической предрасположенностью. По мнению ученых, раннее выявление проблем со сном и их своевременная коррекция способны помочь сохранить память и когнитивные способности в пожилом возрасте.