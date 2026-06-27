Самый крупный скорпион, когда-либо обитавший на Земле, был размером с бейсбольную биту

Гигантский скорпион длиной около метра, живший на территории современной Великобритании 415 миллионов лет назад, признан крупнейшим скорпионом из когда-либо существовавших. Исследователи пришли к этому выводу после повторного изучения окаменелостей, которые более века хранились в коллекции лондонского Музея естественной истории.

Древнее членистоногое, получившее название Praearcturus gigas, обладало клешнями длиной около 16 сантиметров и было одним из первых крупных хищников, освоивших сушу. Ранее ученые не могли точно определить, к какой группе животных относились найденные останки, и даже считали их принадлежащими древнему ракообразному.

Современные методы анализа и сравнение с недавно обнаруженными ископаемыми помогли подтвердить, что речь идет именно о скорпионе. Это открытие изменило представления ученых о том, когда и при каких условиях древние членистоногие начали достигать гигантских размеров.

Специалисты предполагают, что Praearcturus gigas вел полуводный образ жизни, охотясь как на суше, так и в водоемах. В эпоху раннего девона наземные экосистемы только формировались, поэтому у этого хищника практически не было конкурентов среди крупных животных.