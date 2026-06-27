x
27 июня 2026
|
последняя новость: 09:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 июня 2026
|
27 июня 2026
|
последняя новость: 09:39
27 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Самый крупный скорпион, когда-либо обитавший на Земле, был размером с бейсбольную биту

Исследования
Животные
время публикации: 27 июня 2026 г., 08:44 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 08:49
Самый крупный скорпион, когда-либо обитавший на Земле, был размером с бейсбольную биту
Wikipedia.org. Фото: Mark Pellegrini (Raul654)

Гигантский скорпион длиной около метра, живший на территории современной Великобритании 415 миллионов лет назад, признан крупнейшим скорпионом из когда-либо существовавших. Исследователи пришли к этому выводу после повторного изучения окаменелостей, которые более века хранились в коллекции лондонского Музея естественной истории.

Древнее членистоногое, получившее название Praearcturus gigas, обладало клешнями длиной около 16 сантиметров и было одним из первых крупных хищников, освоивших сушу. Ранее ученые не могли точно определить, к какой группе животных относились найденные останки, и даже считали их принадлежащими древнему ракообразному.

Современные методы анализа и сравнение с недавно обнаруженными ископаемыми помогли подтвердить, что речь идет именно о скорпионе. Это открытие изменило представления ученых о том, когда и при каких условиях древние членистоногие начали достигать гигантских размеров.

Специалисты предполагают, что Praearcturus gigas вел полуводный образ жизни, охотясь как на суше, так и в водоемах. В эпоху раннего девона наземные экосистемы только формировались, поэтому у этого хищника практически не было конкурентов среди крупных животных.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook