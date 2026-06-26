Впервые было проведено исследование невидимого загрязнения, выделяемого ракетой компании SpaceX

В феврале 2025 года авария ракеты Falcon 9 компании SpaceX⁠ привлекла внимание общественности после того, как из-за неисправности двигателя ее возвращение на Землю прошло не по плану. Вместо падения в Тихий океан обломки ракеты разлетелись над Европой, а некоторые крупные фрагменты были обнаружены даже в населенных районах Польши, что вызвало опасения по поводу безопасности. Однако этот инцидент стал и редкой возможностью для ученых изучить влияние космического мусора на атмосферу. Во время разрушения ракеты в верхних слоях атмосферы образовалось облако лития, которое распространилось более чем на 1600 километров над Европой. Исследователи решили использовать этот случай, чтобы выяснить, как возвращающиеся из космоса аппараты могут загрязнять атмосферу и изменять ее химический состав.

Наблюдения показали, что концентрация лития в верхних слоях атмосферы почти на сутки выросла примерно в десять раз по сравнению с обычным уровнем. Используя модели атмосферной циркуляции, ученые проследили путь литиевого шлейфа и связали его непосредственно с траекторией полета Falcon 9. По их словам, это первое прямое свидетельство того, что входящий в атмосферу космический мусор способен оставлять заметный химический след.

Литий был выбран в качестве основного маркера исследования не случайно. В отличие от многих других металлов, которые могут попадать в атмосферу естественным путем, например с метеоритами, литий встречается там крайне редко и чаще всего связан именно с современными космическими аппаратами.

Для анализа специалисты использовали данные различных научных инструментов и компьютерных моделей. Ключевую роль сыграла лидарная установка в Германии, которая с помощью лазеров фиксирует даже очень малые концентрации лития на большой высоте. В ночь аварии прибор зарегистрировал резкий скачок содержания этого элемента. После дополнительной проверки исследователи исключили природные источники и пришли к выводу, что обнаруженный литий связан именно с разрушением ракеты. Когда результаты показали десятикратное повышение концентрации лития почти на 20 часов, ученые обратились в SpaceX за комментариями. Однако до публикации работы компания ответа не предоставила.

Авторы исследования также рассмотрели возможные экологические последствия подобных событий. С ростом числа коммерческих запусков ракеты все чаще возвращаются в атмосферу, а значит, увеличивается и объем выбрасываемых в нее веществ. Кроме того, аварии и разрушение ракет уже создают дополнительные риски для авиации из-за падения обломков. Хотя работа посвящена одному конкретному случаю, исследователи предупреждают, что регулярное попадание в атмосферу металлов и их оксидов может со временем привести к их накоплению. Теоретически это способно повлиять на озоновый слой и климат, изменив процессы поглощения и отражения солнечной энергии атмосферой.