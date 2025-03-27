Зачем переводят часы на летнее время и стоит ли это делать

В Израиле перевод часов на летнее время в 2025 году произойдет 28 марта в 2 часа ночи. После 2 часов сразу наступит 3 часа ночи. Практика перехода на летнее время вызывает много вопросов.

На экваторе круглый год день практически равен ночи. Солнце встает в 6 утра и заходит в 6 вечера. Фактическое время может варьироваться в зависимости от принятого в стране поясного времени, но по солнечным часам весь год продолжительность светового дня не меняется. Поэтому никакого разумного смысла в переходе на летнее время на экваторе просто нет. Подобная ситуация и за полярным кругом, где Солнце не заходит летом и не восходит зимой. Переводить время на час здесь тоже бессмысленно. Многие страны, например, экваториальные Кения, Замбия, Сингапур не переводят часы. Не переводит часы и полярная Исландия.

Перевод часов имеет географический смысл только на средних широтах, но и здесь все не так однозначно. Например, такие большие страны как Китай, Япония или Россия часы не переводят. В США каждый штат решает сам, переводить ли ему часы. Калифорния от перевода часов отказалась. ЕС тоже не требует от своих членов перехода на сезонное время.

От перевода часов в 2016 году отказалась Турция. С тех пор в стране действует постоянное летнее время круглый год. Турция севернее Израиля и там изменение продолжительности дня в течение года больше, чем в Израиле. Но Турция решила, что никаких выгод переход на сезонное время не приносит.

Обычно необходимость перевода стрелок дважды в год объясняется экономией электроэнергии и активностью населения в светлое время. Но с повсеместным распространением светодиодных лампочек, вопрос о том, есть ли экономия электроэнергии от перехода на летнее время, становится все более спорным. А ученые называют факторы, которые при переводе часов, наносят вред здоровью.

Профессор Эран Таубер из Хайфского университета говорит в интервью газете "Гаарец", что "среди исследователей биологических часов существует широкий консенсус в отношении того, что постоянные часы более полезны, и в их сохранении есть медицинская выгода". Таубер отмечает, что согласно исследованиям, проведенным в США и Европе, сон после перевода часов сокращается на 20-30 минут и восстанавливается постепенно в течение месяцев. По словам Таубера, "социальный джетлаг", возникающий после перевода стрелок, связан со многими негативными последствиями для здоровья человека.

На 30-й параллели, где расположен Израиль, минимальная продолжительность светового дня составляет 10 часов, а максимальная – 14 часов. Это сравнительно небольшая разница, чтобы перевод стрелок действительно приносил экономическую пользу.