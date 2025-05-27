Изменение климата снижает потенциал ветроэнергетики в Израиле

Ученые из Еврейского университета Иерусалима обнаружили значительные изменения ветровых режимов на Ближнем Востоке из-за изменения климата. Это имеет критические последствия для ветроэнергетики.

Работа опубликована в журнале Climatic Change.

Исследование строит прогноз изменения летних ветровых режимов до 2070 года. Ученые использовали региональную климатическую модель COSMO-CLM с высоким пространственным разрешением 8 км. Прогнозируется, что средние приземные ветры увеличатся на 0,7 метра в секунду, в основном из-за температурных контрастов между сушей и морем, но скорость ветра на высоте ветряных турбин (150 метров) снизится на 1 метр в секунду в большей части региона.

Это снижение связано с изменениями в Персидской впадине, доминирующей летней синоптической системе на Ближнем Востоке. Замедление ветра на уровне турбин может привести к региональному снижению энергии ветра на 7 гигаджоулей за шесть часов. Наиболее значительное снижение прогнозируется на побережье Средиземного моря и в Иудейских горах. На побережье Красного моря ветер, наоборот, усилится.

Соавтор работы доктор Асаф Хохман говорит: "Ветроэнергетика является важнейшим компонентом устойчивого будущего региона, и понимание того, как изменение климата меняет ветровые режимы, является ключом к разумным долгосрочным инвестициям. Наше исследование подчеркивает необходимость различать ветровые режимы на поверхности и на высотах турбин".

Исследование подчеркивает настоятельную необходимость включения будущих ветровых прогнозов в национальные и региональные энергетические стратегии, особенно в таких регионах, как побережье Красного моря, где ветровой потенциал останется высоким, несмотря на изменение климата.