ИИ может отличать рыжих белок от серых по усам животных

Инструмент на основе искусственного интеллекта может различать рыжих белок от серых, тем самым помогая зоозащитникам спасать животных от вымирания.

Компания Genysys Engine разработала инструмент на основе искусственного интеллекта Squirrel Agent, который может различать виды рыжих и серых белок, а также выявлять их потенциальные проблемы со здоровьем, такие как оспа. Система была обучена на тысячах изображений животных, что дает ей возможность распознавать их с точностью до 97%.

Дело в том, что серые белки играют ключевую роль в резком сокращении популяции рыжих белок. Это связано с их численным преобладанием и с тем, что они могут быть носителями вируса, к которому у них есть иммунитет, а для рыжих белок он смертелен. Обнаружение рыжих белок занимает много времени у наблюдателей, потому что, несмотря на название, не все рыжие белки имеют рыжий окрас. Существует ряд других признаков, таких как форма хвоста, ушей, размер, усы и вес, которые помогают отличить их от серых белок.

Система Squirrel Agent применяет возможности ИИ для быстрого анализа всех этих маркеров и принятия решения о том, что представляет собой каждое животное. Инструмент может автоматически решить, нужно ли повысить шансы на выживание, предоставив больше пищи, или снизить вероятность размножения, направив белок к использованию контрацептивов. От этого будет зависеть доступ к кормушкам: в те, где есть еда, будут допускаться только красные белки, а в кормушки с контрацептивной пастой – только серые.

Разработчики Genysys Engine заявляют, что следующим этапом развития технологии станет не только различие видов белок, но и идентификация отдельных особей. Как объясняет Эмма МакКленаган – соучредитель компании, разрабатывающая эту систему, это будет достигнуто за счет фокуса на усах, которые уникальны для каждого животного.

"Усы – это как отпечатки пальцев для человека", – утверждает она.