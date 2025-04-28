Люди ведут себя гораздо рациональнее, чем принято считать

Ученые Еврейского университета Иерусалима и Массачусетского технологического института показали, что люди готовы принимать аргументированные факты, даже если они противоречат их убеждениям.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

В XIX веке большинство исследований исходило из того, что человек принимает решение на основе рационального анализа аргументов. Но в XX веке многие работы показали, что люди часто принимают решения, исходя из иррациональных представлений. Люди часто отвергают факты, которые противоречат их убеждениям, и принимают только те, которые укрепляют их позицию.

В новой работе ученые опросили 1021 американца в рандомизированном эксперименте, посвященном спорной теме контроля над оружием. Участникам был представлен большой объем достоверных фактов. Факты не были "однонаправленными". Одни – подтверждали необходимость строгого контроля, другие – аргументировали общественную пользу свободного оборота оружия.

Согласно многим социологическим теориям, люди должны были проигнорировать аргументы "против", и поляризация мнений должна была усилиться. Но случилось обратное. Первое, что отметили ученые, участники эксперимента не избегали противоречащих их убеждениям аргументов, а старались в них разобраться. Это подтвердил повторный опрос, проведенный через месяц: участники хорошо помнили аргументы не только "за", но и "против" их точки зрения. Ученые не увидели эмоциональной агрессии против аргументов, которые ставили точку зрения участников под сомнение.

Соавтор работы доктор Аран Амсалем говорит: "Когда людям дают высококачественные, сбалансированные факты, и человек понимает причину, почему их стоит узнать, он не цепляется за свои убеждения, он задумывается. Это обнадеживает: фактические знания, если они правильно поданы, могут противодействовать поляризации по целому ряду спорных вопросов".

Исследование показывает, что часто дело не в том, что люди склонны вести себя иррационально, а, скорее, в том, что они получают факты в такой "упаковке", которая требует в первую очередь эмоциональной реакции. Исследование дает важную информацию для новых подходов в журналистике, образовании и даже дизайне социальных сетей, которые могли бы способствовать более продуктивным обсуждениям в демократических обществах.