Израильские ученые предложили новый путь к здоровому долголетию

Ученые из Университета Бар-Илан разработали вычислительную платформу, которая позволяет находить модификации белков, которые помогают сохранить долголетие.

Продолжительность жизни млекопитающих сильно различается: от 1-2 лет у грызунов до более чем столетия у китов и людей. Это огромный разброс – в 100 раз. Ученые давно пытаются выяснить, что способствует долголетию на уровне внутриклеточных процессов.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые из Университета Бар-Илана рассматривают этот вопрос, используя самый долгосрочный эксперимент из всех возможных: эволюцию. Команда разработала вычислительный инструмент, который получил название PHARAOH (Positive posttranslational Modifications Regulator of Healthspan).

Используя передовые статистические методы, PHARAOH сравнил белки у 107 видов млекопитающих с разной продолжительностью жизни. Это позволило исследователям отследить специфические изменения белков, в частности так называемые посттрансляционные модификации (ПТМ).

После того, как рибосома собирает из аминокислот белок, его "строительство" не заканчивается. Другие белки продолжают его "тонкую настройку", которая и называется ПТМ. Ученые постарались отыскать те настройки, которые эволюция "выбрала" для долгоживущих видов. И такие настройки удалось выделить с помощью PHARAOH. Экспериментальная проверка подтвердила, что ПТМ, найденные PHARAOH, играют важную биологическую роль в старении и устойчивости к болезням.

Одним из неожиданных выводов исследования является то, как крупные млекопитающие, такие как киты, демонстрируют значительно более низкие показатели заболеваемости раком, несмотря на то, что у них значительно больше клеток, чем у более мелких животных. Исследование показало, что определенные ПТМ, обнаруженные у китов, вероятно, выполняют защитные функции.

"Наши результаты открывают многообещающий путь к пониманию того, как модификации белков защищают от возрастных заболеваний и способствуют долгой и здоровой жизни, – говорит соавтор работы профессор Хаим Коэн. – Выявив ПТМ, связанные с долголетием, мы можем начать поиск терапевтических стратегий, которые имитируют эти эволюционно закрепленные механизмы".

Результаты работы намечают план исследований в области терапии, нацеленной на белки и их модификации, связанные со здоровым старением. Ученые считают, что используя заложенные природой стратегии, можно замедлить старение.