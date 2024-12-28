Исследователи изучают влияние пения на благополучие

Исследователи пригласили 300 человек для участия в эксперименте, чтобы проверить, как пение влияет на улучшение психического состояния и общего самочувствия.

Авторы исследования из St George's в Бристоле и Университета Западной Англии (UWE) пригласили людей присоединиться к проекту "Пение ради счастья", в ходе которого участники исполняли песни в хоре, собирая данные о своем настроении.

Данные включали анкеты о настроении и самочувствии, которые заполнялись до и после каждой сессии. Результаты исследования показали, что настроение участников значительно улучшалось сразу после совместного пения: они ощущали себя более спокойными, энергичными и счастливыми.

"Если кто-то подумывает о пении в хоре и не имеет специальной подготовки, просто сделайте это, и вы действительно выиграете от этого, вы почувствуете себя частью чего-то большего, чем вы сами, – это такая радость", – рассказал BBC Джон Нойгебауэр, один из участников эксперимента. "Когда поешь, получаешь огромный прилив эндорфинов. Когда слова не передают должным образом определенные чувства, можно петь", – добавил он.