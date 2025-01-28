Израильский стартап научил роботов бережно доить коров

Компания Afimilk из кибуца Афиким на севере Израиля представила роботизированную технологию процесса доения коров для ферм среднего размера.

В 1979 году компания Afimilk выпустила первый в мире "молокомер", который измеряет удой каждой коровы, определяет время окончания дойки, проверяет состояние здоровья животного и собирает другие данные. В начале этого года компания представила первое роботизированное решение для доения коров, ориентированное на ферму среднего размера, где содержится от 500 до 5000 коров.

На крупных фермах (самая большая в мире насчитывает 160 тысяч коров) используются промышленные роторные доильные залы, в которых коровы вращаются на платформе, позволяя доить каждую из них по очереди. Небольшие европейские фермы, где менее 500 коров, используют специализированных доильных роботов, но такую технологию трудно масштабировать. Для средних ферм ни доильные залы, которые стоят миллионы долларов, ни системы, применяемые в небольших хозяйствах, не подходят. Эту нишу и планирует занять Afimilk.

Орен Дрори, вице-президент Afimilk по продуктам обрисовал в интервью ISRAEL21c главную проблему, которая все острее встает перед молочной промышленностью. Он говорит: "Люди не хотят доить коров. Точно так же, как люди не хотят собирать хлопок или убирать пшеницу. Стоимость рабочей силы вторична. Главная проблема в том, что люди просто не хотят этого делать. Мы заменяем почти всех людей доильными роботами, и нам нужен всего один супервайзер, чтобы следить за всей системой".

Роботы выстраиваются на дорожке в ожидании коров, которые придут на дойку. Роботы определяют, какую корову они будут доить, подготавливают и дезинфицируют вымя. Они подсоединяют доильные стаканы, которые высасывают молоко, а затем автоматически снимают их, когда доение заканчивается. Они наносят йод на соски, чтобы их продезинфицировать. Роботы делают 3D-изображения и собирают данные о самочувствии каждой коровы.

Afimilk создала своего робота на основе 3D-зрения, микрооптики, микроэлектроники, алгоритмов пространственной идентификации, машинного обучения и новейших механических решений, которые были недоступны еще несколько лет назад.

На разработку системы Afimilk Synergy ушло пять лет и 30 миллионов долларов. Компания завершает установку роботов на ферме в Чехии и на ферме в Италии. Компания уже установила две системы в Израиле и запускает третью. В ближайший год Afimilk планирует установку от 10 до 20 систем в Израиле и в Европе.

Роботы компании Afimilk за работой