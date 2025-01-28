Увеличение веса не снижает уровень счастья, говорят ученые

Согласно исследованию набор лишнего веса не всегда негативно влияет на удовлетворенность жизнью. В некоторых случаях люди, набравшие вес, даже отмечали незначительное повышение уровня счастья.

Исследователь из Института образовательных траекторий Лейбница решил выяснить, оказывает ли увеличение веса прямое воздействие на уровень счастья с течением времени, а также выявить возможные причинно-следственные связи.

Для своего исследования он использовал данные из Немецкого национального образовательного панельного исследования (NEPS), которое проводит ежегодные опросы среди взрослых. В выборку вошли 8815 участников в возрасте от 25 до 60 лет, а данные собирались с 2011 по 2021 год. Индекс массы тела (ИМТ), рассчитанный на основе самооценки веса и роста, использовался как показатель избыточного веса и ожирения. Уровень счастья оценивался с помощью одного вопроса об удовлетворенности жизнью, который участники оценивали по шкале от 0 (полностью неудовлетворен) до 10 (полностью удовлетворен).

Для анализа данных использовались две статистические модели. Первая – модель регрессии с фиксированными эффектами, которая позволила учесть влияние изменений веса на счастье каждого участника. Вторая, панельная модель со случайным пересечением и перекрестными лагами, использовалась для изучения временной связи между ИМТ и счастьем. Эта модель помогает понять, предсказывают ли изменения одного показателя изменения другого и наоборот.

Результаты показали, что хотя описательный анализ демонстрировал слабую отрицательную связь между ИМТ и счастьем, при изучении причинно-следственных отношений эта связь исчезла, а в некоторых случаях даже изменилась на положительную. В частности, увеличение веса не приводило к снижению уровня счастья. Как для мужчин, так и для женщин, повышение ИМТ либо не оказывало влияния на удовлетворению жизнью, либо имело небольшой положительный эффект.

Эти результаты не изменялись в зависимости от возрастной группы и категории ИМТ, включая людей с избыточным весом и умеренным ожирением.