Интервальное голодание снижает вес тела, но замедляет рост волос

Ученые из Университета Вестлейк в Чжэцзяне (Китай) показали в опытах на мышах и людях, что при интервальном голодании страдают волосяные фолликулы.

За последнее десятилетие интервальное голодание стало одним из самых популярных режимов питания. По существующим оценкам в 2023 году его практиковали около 12% взрослых жителей США.

Редакция Newsru.co.il писала об исследовании израильских ученых, которое показало, что интервальное голодание хорошо действует на работу печени. В другой работе международная команда выяснила, что стволовые клетки в кишечнике мышей активизируются во время голодания. Эта активность помогла восстанавливать повреждения в кишечнике животных.

Новая работа ученых из Университета Вестлейк в Чжэцзяне, опубликованная в журнале Cell, показала, что, хотя интервальное голодание может принести пользу здоровью, например, увеличить продолжительность жизни мышей, но не все ткани и типы клеток получают от него пользу.

Из результатов работы следует, что интервальное голодание, включающее в себя короткие периоды воздержания, вызывает стрессовую реакцию, которая может подавлять или даже убивать стволовые клетки волосяных фолликулов, из которых растут волосы.

Чтобы узнать, как влияет ли диета на рост волос, биолог Бинг Чжан из Университета Вестлейк в Чжэцзяне (Китай), и его коллеги побрили мышей и подвергли их одному из двух режимов интервального голодания: ограничение питания по времени в течение суток и чередование дней, когда животные голодали 24 часа, а затем в течение следующих 24 часов принимали пищу в обычном режиме. Авторы обнаружили, что к концу трехмесячного исследования у мышей при диете обоих видов, волосы отрастали значительно меньше, чем у контрольных животных, потреблявших аналогичное количество калорий.

Наблюдения за людьми подтвердили выводы ученых. Рост волос в группе, соблюдавшей интервальное голодание, был на 18% медленнее, чем в контрольной группе.

Этот эффект не распространяется на родственные стволовые клетки, которые создают и восстанавливают внешний слой кожи. Эти клетки образуют важный иммунный барьер. Элейн Фукс, исследователь стволовых клеток из Университета Рокфеллера, которая не принимала участия в исследовании, говорит: "При интервальном голодании организм не знает, когда в следующий раз получит пищу, поэтому он решает защищать основные органы, экономя на тех, которые не считает необходимыми".

Но ученые отмечают, что замедление роста волос не является неизбежным. Если кожу обрабатывали антиоксидантным кремом до и во время диеты, рост нормализовывался.