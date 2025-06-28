Более 500 видов птиц могут исчезнуть в ближайшие 100 лет из-за изменения климата

В статье, опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution, проанализированы данные почти 10 000 видов птиц, на основе информации Международного союза охраны природы (МСОП) был составлен прогноз рисков исчезновения. Главной причиной вымирания названа утрата естественной среды обитания, в первую очередь из-за расширения и усиления сельскохозяйственной деятельности. Если нынешние тенденции сохранятся, такие виды, как тупик, европейская горлица и большая дрофа, могут полностью исчезнуть. По мнению авторов, их исчезновение может серьезно нарушить экологическое равновесие в различных регионах мира.

Даже если бы с этого момента исчезновение среды обитания, охота и климатические изменения прекратились полностью, около 250 видов птиц все равно рискуют исчезнуть – они уже находятся на критическом уровне. Хотя локальные меры по охране природы могут казаться незначительными, исследователи подчеркивают их важность для предотвращения полного вымирания видов.

"Многие птицы находятся в настолько уязвимом положении, что простое снижение человеческого воздействия уже недостаточно. Им необходимы целенаправленные восстановительные программы – такие как разведение в неволе и восстановление природных условий обитания", – отметил один из исследователей.

Примеры успешных проектов подтверждают, что даже виды на грани исчезновения можно спасти. Так, калифорнийский кондор, крупнейшая птица Северной Америки, к 1987 году полностью исчез в дикой природе. В неволе тогда оставалось лишь 22 особи, но благодаря программам разведения и повторного выпуска сегодня в дикой природе уже насчитывается около 350 особей.