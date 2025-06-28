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Наука и Хайтек

Исследователи создали высококачественные стволовые клетки собак из мочи

Животные
Исследования
время публикации: 28 июня 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 18:10
Исследователи создали высококачественные стволовые клетки собак из мочи
Wikipedia.org. Фото: Robert M. Hunt

Для развития ветеринарной медицины команда исследователей из Высшей школы ветеринарных наук Университета Осаки Метрополитен успешно получила индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК) из четырех разных типов соматических клеток собак. На их основе был изучен лучший способ получения мезенхимальных стволовых клеток (МСК) у животных.

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) получают из жира или костного мозга, они помогают при воспалениях и поддерживают иммунитет. Но эти клетки быстро теряют способность к делению, а их качество зависит от возраста и места взятия. В связи с этим внимание ученых привлекает метод получения МСК из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), которые способны бесконечно делиться и превращаться в разные типы клеток. Используя метод, применяемый для человеческих МСК, ученые смогли создать качественные собачьи МСК с высокой способностью к размножению и выраженными маркерами МСК. При сравнении четырех видов МСК, полученных из иПСК, выяснилось, что самые хорошие клетки были получены из клеток мочи.

"Ожидается, что создание метода получения высокопролиферативных собачьих МСК будет способствовать развитию регенеративной ветеринарной медицины", – заявил один из авторов исследования.

Наука и Хайтек
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