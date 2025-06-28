Частые кошмары связаны с более быстрым старением и преждевременной смертью

Новое исследование, представленное на Конгрессе Европейской академии неврологии (EAN) 2025, выявило связь между частыми кошмарами и ускоренным биологическим старением, а также более чем троекратным увеличением риска преждевременной смерти – даже с учетом других заболеваний. По словам ученых, это первое исследование, которое доказало такую зависимость.

Ученые в течение 19 лет наблюдали, как часто взрослые и дети (в случае с детьми – по сообщениям родителей) сталкивались с кошмарами. Результаты показали, что у тех, кто регулярно видит кошмары, независимо от возраста, происходит ускоренное биологическое старение. Особенно ярко это проявилось у взрослых: те, кто страдал от кошмаров каждую неделю, имели более чем в три раза выше риск умереть до 70 лет по сравнению с теми, кто видел их редко или вовсе не сталкивался с ними. При этом около 40% этого повышенного риска было связано именно с ускоренным старением организма.

Связь между частыми кошмарами и ускоренным старением организма оказалась устойчивой вне зависимости от пола, психического состояния или этнической принадлежности участников. Биологическое старение оценивалось по длине теломер – защитных окончаний хромосом. Считается, что укороченные теломеры указывают на более высокий биологический возраст. Кроме того, исследование показало, что регулярные кошмары являются более точным предиктором ранней смерти, чем такие известные факторы риска, как ожирение, курение, плохое питание или недостаток физической активности. При этом даже кошмары, возникающие не так часто – например, раз в месяц, – также были связаны с ускоренным старением и повышенной вероятностью преждевременной смерти по сравнению с теми, кто сталкивался с ними редко или совсем не видел.