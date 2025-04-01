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Наука и Хайтек

Туристическо-научная миссия: SpaceX запустила корабль, который пролетит над полюсами Земли

время публикации: 01 апреля 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 05:48
Туристическо-научная миссия: SpaceX запустила корабль, который пролетит над полюсами Земли
AP Photo/John Raoux

Компания SpaceX 31 марта осуществила запуск корабля Crew Dragon в рамках частной пилотируемой миссии Fram2, в ходе которой полностью гражданский экипаж впервые выйдет на полярную орбиту.

Экипаж состоит из четырех человек: предпринимателя Чун Вана (Мальта), кинорежиссера Яннике Миккельсена (Норвегия), специалиста по робототехнике Рабеа Рогге (Германия) и профессионального путешественника Эрика Филипса (Австралия).

Миссия продлится от трех до пяти дней, команда проведет серию научных испытаний, включая рентгеновское исследование в космосе, серию упражнений для изучения сохранения мышечной и костной массы, а также эксперимент по выращиванию грибов в условиях микрогравитации, передает ТАСС.

Космический корабль успешно вышел на орбиту, теперь ему предстоит пролететь над Северным и Южным полюсами Земли. Полет будет проходить на высоте до 450 км.

Представитель SpaceX отметил, что данная миссия является важным моментом для развития коммерческой космонавтики и откроет новые возможности для будущего космического туризма.

Наука и Хайтек
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