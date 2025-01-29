Ученые сравнили оценки качества медобслуживания в Израиле, США и Великобритании

Ученые Еврейского университета Иерусалима проанализировали методы оценки качества медицинского обслуживания в Израиле, США и Великобритании. Они обнаружили сходство в типах оценок и критические пробелы.

В ходе исследования были изучены показатели качества здравоохранения в Израиле (QICH), набор данных об эффективности здравоохранения в США (HEDIS) и рамочная программа качества и результатов (QOF) в Великобритании.

Работа опубликована в журнале Journal of General Internal Medicine.

Основные результаты исследования подчеркивают несколько важных аспектов. Во-первых, все три набора показателей в значительной степени ориентированы на семейную медицину и первичную помощь, с которыми связаны большинство показателей качества. Ученые обращают внимание на то, что такой акцент невольно упускает из виду вклад других медицинских дисциплин, таких как психическое здоровье, хирургия и внутренние болезни.

Во-вторых, исследование выявило чрезмерную зависимость оценки качества от показателей, отражающих сам процесс предоставления медицинского обслуживания. Во всех трех системах уделяется ограниченное внимании к таким показателям, как результаты лечения. Например, в системе QICH (Израиль) особое внимание уделяется промежуточным результатам, но полностью отсутствуют показатели для оценки окончательных результатов лечения пациентов.

В-третьих, во всех трех системах наибольшее внимание уделялось таким областям, как "эффективное клиническое лечение", "здоровье сообщества/населения" и "коммуникация и координация ухода". При этом другие важные области, такие как "эффективность и снижение затрат" и "безопасность пациента", были представлены недостаточно, особенно в QICH (Израиль) и QOF (Великобритания).

Ученые отмечают важное отличие израильской системы оценок: QICH работает на основе добровольного сотрудничества с организациями медицинского обслуживания, в то время как системы в США (HEDIS) и Великобритании (QOF) управляются внешними агентствами, которые используют финансовые стимулы.

Соавтор работы доктор Адам Роуз подчеркнул необходимость большей сбалансированности систем измерения качества: "Регулярная переоценка этих показателей должна способствовать тому, что они будут лучше отражать реальные потребности и самих систем здравоохранения и населения, которое они обслуживают".