Уникальный папирус рассказал об уголовном деле перед восстанием Бар-Кохбы

Ученые из Еврейского университета Иерусалима с коллегами из Австрии расшифровали папирус II века н.э, который описывает уголовное разбирательство в римском суде.

В новой публикации в журнале Tyche команда исследователей рассказывает о том, как римское государство разбиралось с финансовыми преступлениями, в частности, с налоговыми махинациями в провинциях Иудея и Аравия.

Это самый длинный греческий папирус, когда-либо найденный в Иудейской пустыне. Он состоит из более чем 133 строк текста. Папирус из хранилища Управления древностей Израиля оставался незамеченным в течение десятилетий. Но в 2014 году его обнаружила профессор Ханна Коттон Палтиэль из Еврейского университета. Она собрала международную команду для его расшифровки.

Команда определила, что документ представляет собой записки обвинителей для судебного процесса перед римскими чиновниками накануне восстания Бар-Кохбы (132-136 гг. н. э.) и включает стенограмму самого судебного заседания. Один обвинитель обсуждает с другим силу доказательств и разрабатывает судебную стратегию.

В папирусе подробно описывается дело, связанное с подделкой документов, уклонением от уплаты налогов, мошеннической продажей и отпущением на волю рабов в римских провинциях Иудея и Аравия, примерно соответствующих современным Израилю и Иордании. Главные обвиняемые – Гадалиас и Саулос, обвиняются в незаконных сделках.

Гадалиас, сын нотариуса и, возможно, римский гражданин, имел криминальное прошлое, связанное с насилием, вымогательством, фальшивомонетничеством и подстрекательством к мятежу. Саулос, его сообщник, организовал фиктивную продажу и освобождение рабов без уплаты необходимых римских налогов. Чтобы скрыть свою деятельность, обвиняемые подделывали документы.

Текст папируса уличает Гадалию и Саулоса в мятежной деятельности во время визита императора Адриана в регион (129/130 гг. н. э.) и называет имя Тинея Руфа, правителя Иудеи на момент начала восстания Бар-Кохбы.

Как отмечает соавтор работы доктор Авнер Эккер, характер преступления вызывает вопросы, поскольку "освобождение рабов, похоже, не было прибыльной бизнес-моделью". Происхождение рабов остается неясным, но дело могло быть связано с незаконной торговлей людьми или библейской обязанностью иудеев выкупать порабощенных соплеменников.

Папирус демонстрирует способность римского государства регулировать судебные дела даже в отдаленных регионах. Возможно, судебный процесс был прерван восстанием Бар-Кохбы.