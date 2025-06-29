Израильские археологи "прочитали" историю средневековой Монголии по ископаемым костям

Археологи Еврейского университета Иерусалима во время раскопок в северо-восточной Монголии, обнаружили тысячи костей животных на месте древнего гарнизона империи Ляо X-XI веков н.э.

Работа опубликована в журнале Archaeological Research in Asia.

В далеких степях северо-восточной Монголии археологи обнаружили уникальное свидетельство повседневной жизни на границе империи Ляо (916-1125 гг. н.э.). Находка сделана на участке 23 – гарнизонном форпосте, построенном для защиты северных границ империи.

Анализ мусорной кучи, датируемой примерно 1050 годом н.э., выявил более 7000 костей животных в отличной сохранности. Это кости овец, коз, лошадей, собак, газелей и даже сомов.

Исследование показало, что это было не просто военное укрепление, которое снабжала центральная власть, а самодостаточное поселение, состоявшее из солдат и их семей. Они занимались скотоводством, разведением лошадей, охотой на диких газелей и сезонной рыбалкой. Большое количество костей новорожденных животных, особенно ягнят и щенков, указывает на возможную климатическую катастрофу, например, позднее весеннее похолодание, которое могло нанести удар по сообществу.

Находки демонстрируют мастерство обитателей форпоста: кости, которые были расколоты для извлечения мозга, инструменты и украшения из кости. Ученые нашли редкую свистящую стрела, также вырезанную из кости. Это особая стрела с полым наконечником, издающая в полете высокий, далеко слышимый звук. Такие стрелы использовались, в том числе для подачи сигнала.

В отличие от имперских хроник, прославляющих придворные охоты и сбор дани, кости с участка 23 раскрывают тихую ежедневную работу людей, выживавших в трудных условиях. Как отмечает соавтор работы профессор Ривка Рабинович: "Исторические тексты фокусируются на императорах, а не на форпостах. Археология позволяет услышать голоса тех, кто жил и умирал далеко от дворцов".