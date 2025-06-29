Израильские ученые смогли определить риск развития лейкемии по анализу крови

Ученые из Института Вейцмана разработали новый тип анализа крови, который может заменить болезненную биопсию костного мозга для диагностики лейкемии и других заболеваний крови.

Исследователи Института Вейцмана давно изучают, как изменения в кроветворных стволовых клетках влияют на процесс старения. Ученые в предыдущих работах показали, что примерно у трети людей старше 40 лет в кроветворных клетках происходят генетические изменения. Этот процесс повышает риск не только рака крови, но и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других возрастных болезней.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, команда сосредоточилась на миелодиспластическом синдроме (МДС), при котором стволовые клетки крови не достигают зрелости и остаются недоразвитыми. МДС может привести к тяжелой анемии, и она может прогрессировать до острого миелоидного лейкоза.

Обычный анализ крови – простая и быстрая процедура, но всегда считалось, что для оценки зрелости кроветворных клеток ее недостаточно, поскольку эти клетки развиваются в костном мозге. Однако оказалось, что некоторые кроветворные клетки все-таки проникают в кровь, и их можно увидеть, не проводя сложную и болезненную биопсию.

Те редкие стволовые клетки, которые покидают костный мозг и попадают в кровоток, несут с собой диагностическую информацию о МДС. С помощью анализа крови и современного генетического секвенирования можно выявить ранние признаки синдрома и оценить риск развития рака крови.

Кроме того исследователи обнаружили, что мигрирующие стволовые клетки служат биологическими "часами" организма. У мужчин эти клетки изменяются раньше, что и может объяснить более высокую распространенность рака крови среди мужчин.

Результаты работы уже проходят крупномасштабные клинические испытания в медицинских центрах по всему миру, и в будущем метод может применяться для диагностики многих заболеваний крови.