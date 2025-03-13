У регулярных доноров крови наблюдаются полезные генетические изменения

Ученые из Института Фрэнсиса Крика обнаружили генетические изменения в стволовых клетках крови у регулярных доноров, которые способствуют образованию новых клеток.

В исследовании, опубликованном в журнале Blood, группа ученых из Института Крика, совместно с исследователями Центра донорства крови Немецкого Красного Креста, проанализировала образцы крови более чем 200 постоянных доноров. Это люди, сдававшие кровь три раза в год на протяжении 40 лет, в общей сложности более 120 раз. В исследование также были включены спорадические контрольные доноры, которые сдавали кровь менее пяти раз.

Образцы крови из обеих групп продемонстрировали схожий уровень клонального разнообразия, однако состав клеточных популяций различался. Например, обе группы содержали клоны с мутациями в гене DNMT3A, который ассоциируется с развитием лейкемии. Ученые обратили внимание, что изменения в этом гене у частых доноров не затрагивали области, которые обычно считаются предлейкемическими.

Для более глубокого анализа ученые редактировали ген DNMT3A в человеческих стволовых клетках в лаборатории. Они воспроизвели генетические изменения, связанные с лейкемией, а также те, которые наблюдаются у частых доноров, но не относят их к предлейкемическим. Клетки с мутациями, характерными для частых доноров, активно развивались в среде, содержащей гормон эритропоэтин (ЭПО), но не росли в воспалительной среде. В то время как клетки с прелейкемическими мутациями показывали противоположное поведение.

В заключение, команда пересадила человеческие стволовые клетки с двумя типами мутаций в мышей. У некоторых из них была взята кровь, после чего им сделали инъекции ЭПО, чтобы воспроизвести стресс, связанный с донорством крови. Клетки с мутациями, характерными для частых доноров, нормально развивались в контрольных условиях и способствовали образованию эритроцитов в условиях стресса, не превращаясь в раковые. В отличие от этого, прелейкемические мутации приводили к значительному увеличению числа лейкоцитов как в контрольных, так и в стрессовых условиях.