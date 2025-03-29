Слоны планируют свои путешествия: стратегии экономии энергии

Африканские слоны эффективно удовлетворяют свои потребности в пище, планируя маршруты с учетом энергетических затрат и доступных ресурсов. Данные по более 150 слонам подтвердили это.

Исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, Немецкого центра комплексных исследований биоразнообразия и Йенского университета Фридриха Шиллера, использовало данные GPS-отслеживания 157 африканских слонов, собранные за 22 года в Северной Кении.

Для анализа данных отслеживания слонов исследовательская группа использовала инновационный метод моделирования под названием ENERSCAPE, который оценивает энергетические затраты на перемещение, учитывая массу тела и уклон местности. Комбинируя эти данные с информацией о продуктивности растительности и доступности воды, собранной со спутников, ученые создали детализированные энергетические ландшафты, которые помогают понять, как слоны принимают решения о своих маршрутах.

Для оценки выбора путей слонов был применен статистический метод, называемый функциями пошагового выбора. Этот подход сравнивает места, которые слоны реально посетили, с соседними участками, которые они могли бы выбрать, но не выбрали. Таким образом, исследователи выявили, какие факторы окружающей среды влияют на решения слонов относительно их перемещений и выбора мест обитания.

Анализ показал, что слоны предпочитают ландшафты с меньшими затратами на перемещение: 94% из исследованных слонов избегали крутых склонов и сложной местности. Это свидетельствует о том, что они хорошо ориентируются в своем окружении и принимают решения, исходя из затрат и выгод, выбирая наиболее энергоэффективные маршруты. Слоны также активно выбирают участки с более высокой продуктивностью растительности, при этом 93% из них предпочитают среды с богатыми ресурсами.

Результаты показали, что источники воды также влияли на выбор пути, но реакция отдельных слонов была разной. Некоторые оставались рядом с водоемами, в то время как другие уходили далеко, что указывает на более сложный процесс принятия решений, чем просто следование к ближайшей реке или пруду.

Эти результаты имеют важное значение для охраны дикой природы и могут способствовать созданию охраняемых территорий и миграционных коридоров, что поможет уменьшить конфликты с людьми. Исследование также указывает на то, что стратегии сохранения должны учитывать индивидуальные предпочтения животных по выбору среды обитания, особенно в отношении доступа к воде. Кроме того, результаты могут помочь предсказать, как перемещения слонов будут изменяться в ответ на климатические изменения, которые влияют на энергетические затраты на перемещение, а также на доступность пищи и воды.