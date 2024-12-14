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Наука и Хайтек

Спасение старых и "мудрых" животных жизненно важно для выживания вида

Исследования
Экология
время публикации: 14 декабря 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 12:01
Ученые утверждают, что спасение старых и "мудрых" животных жизненно важно для выживания вида
AP Photo/Alet Pretorius

Исследование показало, что старшие особи животных играют ключевую роль в обеспечении выживания своего вида. По этой причине охрана дикой природы должна учитывать защиту пожилых особей.

Научный обзор ученых из Университета Чарльза Дарвина в Австралии показал, что старшие особи способствуют большей устойчивости своих популяций и экосистем. Например, более зрелые самки рыб производят больше икры и выбирают для этого более подходящие условия, чем молодые особи, а старшие птицы-родители предоставляют своим птенцам лучшее питание и заботу. Некоторые виды глубоководных кораллов, живущих тысячи лет, служат важным источником пищи и укрытием для множества морских обитателей.

В обзоре также сказано, что старшие животные вносят в свои сообщества уникальные знания, накопленные за жизнь. Например, киты, слоны, некоторые мигрирующие птицы и рыбы, зависят от старших особей при поиске пищи и подходящих мест для размножения. В то же время, у видов с развитой социальной структурой, таких как волки, утрата старших лидеров может привести к дестабилизации всей стаи.

Авторы научного обзора призывают общественность и тех, кто принимает законодательные решения по поводу защиты животных, отдавать приоритет пожилым особям в целях сохранения редких видов.

Наука и Хайтек
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