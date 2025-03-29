Ваше окружение может влиять на риск развития деменции

Жители неблагополучных районов могут иметь более высокий риск развития деменции по сравнению с теми, кто живет в районах с лучшими условиями.

В исследовании Университета Раша участвовали 6781 человек с средним возрастом 72 года, проживающих в четырех общинах Чикаго. Тесты на память и мышление проводились в начале исследования и затем каждые три года на протяжении как минимум шести лет наблюдения. Из них 2534 человека были оценены на наличие деменции. 66% участников составили чернокожие, а остальные – белые.

Ученые проанализировали данные переписи населения США для четырех районов, оценивая их по степени неблагополучия. Участок переписи населения представлял собой небольшую территорию внутри округа. По завершении исследования у 11% участников из районов с наименьшим уровнем неблагополучия развилась болезнь Альцгеймера, в то время как в районах со средним уровнем неблагополучия этот показатель составил 14%, в районах с более высоким уровнем – 17%, а в районах с наибольшим уровнем неблагополучия – 22%.

После учета таких факторов, как возраст, пол и уровень образования, которые могут влиять на риск развития деменции, исследователи обнаружили, что у людей, проживающих в районах с самым высоким уровнем неблагополучия, вероятность развития деменции была более чем в два раза выше, чем у жителей районов с наименьшими трудностями. Кроме того, исследование оценило ежегодный темп ухудшения результатов тестов на мышление и память. Оказалось, что у людей, живущих в районах с наибольшим неблагополучием, снижение показателей происходило примерно на 25% быстрее, чем у тех, кто проживал в районах с минимальными проблемами.