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Наука и Хайтек

Сенсорная футболка помогает сократить послеоперационную реабилитацию

Исследования
Технологии
время публикации: 29 марта 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 11:08
Сенсорная футболка помогает сократить послеоперационное пребывание пациентов в больнице
AP Photo/Mark Humphrey

Сенсорная футболка, отслеживающая показатели здоровья пациента после операции по удалению рака, может ускорить его выписку из больницы и восстановление дома.

Группа ученых из Университета Ла Сапиенца разработала футболку с датчиками, которые измеряют ЭКГ, частоту сердечных сокращений, температуру тела и другие показатели, передавая данные в приложение и веб-платформу.

Пациенты контрольной группы выписывались, как обычно, через три-пять дней после операции, в то время как участники группы, которая использовала футболки, покидали больницу на 24-36 часов раньше – через два-четыре дня после операции. Футболка отслеживала такие важные параметры, как артериальное давление, частоту пульса, сатурацию и уровень глюкозы в крови.

Группа, использовавшая носимое устройство, получила полные инструкции по его применению и была обязана носить его с 7 до 10 утра, с 14 до 17 и с 19 до 22 часов вечера.

В контрольной группе восемь пациентов (26%) вернулись в больницу до назначенной даты следующего осмотра, в то время как в группе носимых устройств это произошло только у двух пациентов (6%). Кроме того, футболка помогла выявить признаки сердечно-сосудистых заболеваний у пяти пациентов, что позволило своевременно провести диагностику и лечение.

Уровень удовлетворенности пациентов в группе составил 90%, а средняя продолжительность наблюдения составила почти 14 дней.

Наука и Хайтек
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